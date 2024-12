Zahl der Messerangriffe in Hessen auf Vorjahresniveau

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Fallzahlen bei Messerangriffen bewegen sich in diesem Jahr in Hessen bisher auf dem Niveau des Vorjahres. Das Innenministerium in Wiesbaden teilte auf dpa-Anfrage mit, dass sich bei Messerattacken mit Schwerverletzten und getöteten Opfern ein leichter Rückgang abzeichne. Die endgültigen Zahlen sollen zu Beginn des kommenden Jahres veröffentlicht werden.