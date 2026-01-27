Innenstadt im Umbau: Decathlon zieht in ehemaligen Kaufhof

Hanau (dpa/lhe) - Die Stadt Hanau ist bei der neuen Nutzung der ehemaligen Galeria-Kaufhof-Filiale einen wichtigen Schritt vorangekommen: Der französische Sportartikelhändler Decathlon wird voraussichtlich 2027 in das Untergeschoss des denkmalgeschützten Gebäudes im Herzen der Stadt einziehen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

«Decathlon wird ein neuer Magnet und Frequenzbringer für unsere Innenstadt», erklärte Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD). Der Magistrat stimmte den dafür notwendigen Baumaßnahmen am Montag zu. Die entsprechenden Gelder sollen am 9. Februar von der Stadtverordnetenversammlung freigegeben werden.

Mix aus Handel, Gastro, Freizeit und Kultur

Die Stadt hatte die Immobilie vor knapp drei Jahren für 25 Millionen Euro gekauft, nachdem der Warenhauskonzern die Schließung der Filiale angekündigt hatte. Mit diesem Schritt sollte ein längerer Leerstand am Marktplatz verhindert werden.

Für die Weiterentwicklung des Areals sind zusätzliche Investitionen von insgesamt etwa 40 Millionen Euro eingeplant. Das Konzept des Stadthofs sieht eine Mischung aus Läden, Gastronomie, Freizeit-, Kultur- und Bildungseinrichtungen vor.

Decathlon wird nach Angaben der Stadt die gesamte Fläche des Untergeschosses nutzen und auf rund 3.000 Quadratmetern Verkaufsfläche Sportartikel anbieten. Ein neuer Zugang soll das Gebäude weiter öffnen und für eine direkte Verbindung von Marktplatz und Stadthof sorgen.

Die langfristige Vermietung des Untergeschosses für mindestens neun Jahre gibt der Stadt Hanau nach Worten Kaminskys Planungssicherheit und Stabilität, um die Ziele des Stadthofs und der Innenstadt weiter voranzubringen. Das Stadthof-Projekt ist über die Grenzen von Hanau hinaus auf großes Interesse gestoßen, da sich viele Kommunen mit einer drohenden Verödung der Innenstädte konfrontiert sehen.

Bislang fünf Filialen in Rhein-Main

Derzeit ist Decathlon unter anderem mit drei Läden in Frankfurt sowie einem Geschäft in Weiterstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) und in Dreieich (Kreis Offenbach) im Rhein-Main-Gebiet vertreten. Aktuell gibt es nach Angaben von Deutschland-Chef Arnaud Sauret 105 Filialen in Deutschland. Ziel sei es, diese Zahl bis 2027 auf mindestens 150 zu erhöhen, sagte er laut Mitteilung.

Entkernung und Sanierung

Vor dem für Mitte 2027 angepeilten Einzug von Decathlon soll die gesamte Fläche des Untergeschosses entkernt und saniert werden. Eine neue Technikzentrale soll zunächst das Untergeschoss versorgen. Die kalkulierten Kosten für diese Maßnahmen belaufen sich nach Angaben der Stadt auf rund 20 Millionen Euro. Wann die oberen Geschosse saniert werden, ist den Angaben zufolge noch offen.