Insel-Chefin gibt Führungsposten auf der Mainau ab

Insel Mainau (dpa) - Bettina Gräfin Bernadotte gibt ihren Posten als Mitgeschäftsführerin der Insel Mainau am Bodensee ab. Sie habe sich entschieden Raum zu schaffen, für eine Kombination aus familieninterner und externer Expertise in der Geschäftsführung, teilte die Mainau GmbH mit. Ihr Bruder Björn Graf Bernadotte werde in seiner bisherigen Rolle als Geschäftsführer bleiben.