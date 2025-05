Insel-Chefin über ihren Rückzug: «sehr große Veränderung»

Insel Mainau (dpa/lsw) - Nach 17 Jahren an der Spitze der «Blumeninsel» Mainau steht für Noch-Insel-Chefin Bettina Gräfin Bernadotte eine persönliche Zäsur bevor. «Was genau ich in Zukunft machen werde, kann ich noch nicht sagen», sagte die 50-Jährige dem «Südkurier» in Konstanz. Sie freue sich jedenfalls auf eine neue Aufgabe und sei neugierig, was noch komme.