Intendant Hinkel: Sparkurs bei Kultur «fatale Entwicklung»

Bad Hersfeld (dpa) - Der scheidende Intendant der Bad Hersfelder Festspiele warnt davor, im deutschen Kulturbetrieb aus Kostengründen den Rotstift anzusetzen. «Diese Entwicklung halte ich für fatal, gerade in Zeiten, in der es um die Bildung unserer Gesellschaft so schlecht steht und immer mehr Menschen radikale und demokratiefeindliche Parteien wählen», sagte Joern Hinkel der Deutschen Presse-Agentur.