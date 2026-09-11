Notversorgung

Intensiv-Luftrettung in Hessen bleibt bei Johannitern

Für schwer erkrankte Menschen zählt oft jede Minute: Die Johanniter betreiben Hessens Intensivtransporthubschrauber weiter.

Der Betrieb der beiden hessischen Intensivtransporthubschrauber bleibt bei den Johannitern. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Der Betrieb der beiden hessischen Intensivtransporthubschrauber bleibt bei den Johannitern. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Johanniter-Unfall-Hilfe betreibt weiter die beiden hessischen Intensivtransporthubschrauber für die Luftrettung. Nach Abschluss eines europaweiten Vergabeverfahrens habe die Organisation erneut den Zuschlag vom Hessischen Landesamt für Gesundheit und Pflege bekommen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Das Land ist für die Luftrettung verantwortlich. 

«Die Intensivtransporthubschrauber nehmen eine wichtige Stellung in der Luftrettung Hessens ein», sagte die Landesamt-Präsidentin Regine Bresler laut Mitteilung. Sie ermöglichten es, schwer erkrankte Menschen auch über größere Entfernungen in die Klinik zu bringen. «Entscheidend ist, dass die Patientinnen und Patienten schnell und sicher dorthin gelangen, wo sie die medizinische Versorgung erhalten, die sie benötigen.»

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