Intensiv-Luftrettung in Hessen bleibt bei Johannitern

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Johanniter-Unfall-Hilfe betreibt weiter die beiden hessischen Intensivtransporthubschrauber für die Luftrettung. Nach Abschluss eines europaweiten Vergabeverfahrens habe die Organisation erneut den Zuschlag vom Hessischen Landesamt für Gesundheit und Pflege bekommen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Das Land ist für die Luftrettung verantwortlich.

«Die Intensivtransporthubschrauber nehmen eine wichtige Stellung in der Luftrettung Hessens ein», sagte die Landesamt-Präsidentin Regine Bresler laut Mitteilung. Sie ermöglichten es, schwer erkrankte Menschen auch über größere Entfernungen in die Klinik zu bringen. «Entscheidend ist, dass die Patientinnen und Patienten schnell und sicher dorthin gelangen, wo sie die medizinische Versorgung erhalten, die sie benötigen.»