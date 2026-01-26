Kriminalität

International gesuchter Mann an Grenzübergang gefasst

Ein Mann wird im Kosovo zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, die er jedoch er nie antritt. Nun ist er am Grenzübergang Weil am Rhein geschnappt worden.

Den Mann erwartet eine 17 Monate lange Haft im Kosovo. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Den Mann erwartet eine 17 Monate lange Haft im Kosovo. (Symbolbild)

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter Mann ist am Grenzübergang Weil am Rhein (Kreis Lörrach) festgenommen worden. Der 35-Jährige werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs mit Todesfolge gesucht und sei von einem kosovarischen Gericht deshalb bereits verurteilt worden, teilte die Bundespolizei mit. Er soll demnach im Kosovo eine Freiheitsstrafe von 17 Monaten verbüßen. Ein Haftrichter ordnete die Festnahme an, bis über die Auslieferung des Mannes entschieden ist.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim/Lampertheim: Gefängnisstrafe nach tödlichem Unfall auf B 44
Justiz

Mannheim/Lampertheim: Gefängnisstrafe nach tödlichem Unfall auf B 44

Jahre nach einem schweren Unfall auf der B 44 zwischen Lampertheim und Mannheim hat das Landgericht Landau ein Urteil gesprochen.

27.11.2025

Mutmaßlicher «Buchhalter» von Drogenbande gefasst
Internationale Drogenbande

Mutmaßlicher «Buchhalter» von Drogenbande gefasst

Der mutmaßliche «Buchhalter» einer Drogenbande ist in Spanien gefasst worden. Der Gruppe werden Rauschgifthandel und Geldwäsche vorgeworfen. Erste Urteile wurden bereits in Wiesbaden gesprochen.

18.08.2025

DDR-Verbrechen

Gefängnisstrafe für Ex-Stasi-Offizier wegen Mordes

Ein Mann wird am DDR-Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße in Berlin hinterrücks erschossen. Erst nach Jahrzehnten kommt es zum Prozess - und ein Ex-Stasi-Mann soll ins Gefängnis.

14.10.2024

Konflikt

Rädelsführer der Gewalt im Kosovo festgenommen

Ende September hatte ein schwer bewaffneter serbischer Kommandotrupp kosovarische Polizisten angegriffen. Der Anführer konnte jetzt geschnappt werden. Wie geht es weiter?

03.10.2023

Konflikt

Kosovo: Strafbehörde will U-Haft für drei serbische Bürger

Kürzlich kam es zu schweren Zusammenstößen zwischen serbischen Angreifern und der kosovarischen Polizei. Ein daran beteiligtes Trio soll jetzt in die U-Haft.

26.09.2023