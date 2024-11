International gesuchter Rauschgifthändler gefasst

Wiesbaden (dpa) - Ein international gesuchter Rauschgifthändler ist am Flughafen von Tirana von der albanischen Grenzpolizei festgenommen worden. Gegen den 57-Jährige liefen Ermittlungen des Bundeskriminalamts (BKA) unter Leitung der Staatsanwaltschaft Dresden wegen des Verdachts der bandenmäßigen Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, wie das BKA in Wiesbaden mitteilte.