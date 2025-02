Mutmaßlicher Chef einer Einbrecherbande gefasst

Reutlingen (dpa/lsw) - Der mutmaßliche Kopf einer Einbrecherbande, die in mehreren Landkreisen seit 2022 ihr Unwesen trieb, sitzt in Untersuchungshaft. Der 33 Jahre alte Mann ist laut Polizei dringend tatverdächtig, in den vergangenen Jahren mit Komplizen Einbrüche in mehreren Lebensmittelmärkten und Tankstellen in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Freudenstadt und Böblingen begangen zu haben.