Ermittlungserfolg

Internationale Aktion gegen Cybercrime

Diesmal gingen die Behörden gegen sogenannte Stresserdienste vor. Deren Ziel ist es, Systeme gezielt zu überlasten. Zwei illegale Dienste wurden abgeschaltet. Einer der Drahtzieher ist Deutscher.

Die Täter agieren global - das müssen auch die Ermittler. (Symbolbild) Foto: Philip Dulian/dpa
Die Täter agieren global - das müssen auch die Ermittler. (Symbolbild)

Frankfurt/Wiesbaden (dpa) - Internationale Strafverfolgungsbehörden haben Dutzende Server von Cyberkriminellen abgeschaltet und Verdächtige festgenommen. Wie die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mitteilten, fanden 16 Durchsuchungen unter anderem in Polen und Brasilien statt.

Im Mittelpunkt der Operation «Power Off» standen sogenannte Stresserdienste. Dabei werden Opfersysteme gezielt so überlastet, dass deren Inhalte zeitweise nicht erreichbar sind.

Zwei der weltweit bedeutendsten Stresserdienste wurden den Angaben zufolge abgeschaltet. Der mutmaßliche Betreiber - ein Deutscher - sitzt demnach in Thailand in Haft. In Polen wurden drei weitere mutmaßliche Tatbeteiligte festgenommen, wie es weiter hieß.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Seit Beginn der Operation "Power Off" haben die beteiligten Strafverfolgungsbehörden Hinweise auf mehr als drei Millionen Nutzerkonten mit kriminellen Bezügen gewonnen», so ZIT und BKA. «Die deutschen Behörden werden mehr als 50.000 Nutzende der vom Netz genommenen Dienste kontaktieren und auf die mögliche Strafbarkeit ihrer Handlungen aufmerksam machen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Maßnahmen gegen Hacker-Gruppe - Server abgeschaltet
Cyberangriffe

Maßnahmen gegen Hacker-Gruppe - Server abgeschaltet

Internationale Behörden gehen gegen eine Hackergruppe vor. Ihre Ziele lagen auch in Deutschland und sollten Politik und Gesellschaft stören.

16.07.2025

Prorussische Hacker-Gruppe - Server abgeschaltet
Cyberangriffe

Prorussische Hacker-Gruppe - Server abgeschaltet

Internationale Behörden gehen gegen eine Hacker-Gruppe vor. Ihre Ziele lagen auch in Deutschland und sollten Politik und Gesellschaft stören.

16.07.2025

Internationale Aktion gegen kriminelle Internet-Plattformen
Kampf gegen Cyberkriminalität

Internationale Aktion gegen kriminelle Internet-Plattformen

Im Internet gibt es spezielle Plattformen, die DDoS-Angriffe ermöglichen. Nun wurden mehrere solcher «Stresser-Dienste» identifiziert und abgeschaltet. Zudem kam es zu Festnahmen.

11.12.2024

BKA: Bisher größter Schlag gegen weltweite Cyberkriminalität
Internationaler Einsatz

BKA: Bisher größter Schlag gegen weltweite Cyberkriminalität

Bei einer Razzia namens «Endgame» (Endspiel) gehen Ermittler etwa in Portugal und der Ukraine gegen Hacker vor. Im Fokus stehen Millionen von Euro, digitale Erpressung und «tausende Opfersysteme».

30.05.2024

Kriminalität

Ermittler: Großer Geldwäschedienst im Darknet abgeschaltet

Es war laut Ermittlern der weltweit umsatzstärkste Geldwäschedienst im Darknet: Über die Plattform «ChipMixer» sollen Kriminelle Milliarden Euro reingewaschen haben. Den Behörden gelang die Abschaltung.

15.03.2023