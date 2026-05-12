Am Frankfurter Flughafen

Internationaler Drogenhändler festgenommen

Kokain in Bananen und Kokosnüssen: Die Polizei nimmt einen mutmaßlichen Bandenchef bei seiner Einreise aus der Dominikanischen Republik fest. Nun prüft das Gericht die Auslieferung nach Spanien.

Die Polizei nahm den 39-Jährigen bei seiner Ankunft aus Santo Domingo fest. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei nahm den 39-Jährigen bei seiner Ankunft aus Santo Domingo fest. (Symbolbild)

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Die Bundespolizei hat am Frankfurter Flughafen einen internationalen Drogenhändler festgenommen. Der Dominikaner sei wegen Drogenhandels per internationalem Haftbefehl von den spanischen Behörden gesucht worden, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Beamte hätten den 39-Jährigen bei seiner Ankunft aus Santo Domingo (Dominikanische Republik) noch am Flieger festgenommen.

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Dem Mann wird vorgeworfen, als führendes Mitglied einer Bande Drogenhandel betrieben zu haben. Er soll hierbei für die Einfuhr, Verarbeitung und den Vertrieb von Betäubungsmitteln aus Amerika nach Europa verantwortlich gewesen sein, heißt es. Ihm wird die Beteiligung an mindestens sechs Fällen vorgeworfen, bei welchen er Kokain unter anderem in Transporten von Bananen und Kokosnüssen geschmuggelt haben soll, so die Polizei.

Der 39-Jährige wurde dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Frankfurt am Main vorgeführt. Dieser entscheidet über die Auslieferung des Mannes nach Spanien.

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