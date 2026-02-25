83 Kilo Kokain am Frankfurter Flughafen beschlagnahmt
Bei der Gepäckkontrolle fallen dem Zoll drei Koffer auf. Darin befindet sich Kokain im Wert von 5,7 Millionen Euro. Der mutmaßliche Schmuggler wird festgenommen.
Frankfurt (dpa/lhe) - Am Frankfurter Flughafen hat der Zoll einen mutmaßlichen Drogenschmuggler mit 83 Kilogramm Kokain aufgespürt und festgenommen. Den Angaben zufolge wurde ein Spürhund auf die drei Reisekoffer aufmerksam. Sie stammten demnach von einem 61-jährigen Franzosen, der am vergangenen Dienstag aus Punta Cana in der Dominikanischen Republik eingereist war.
Er wurde noch am Flughafen festgenommen. Die Drogen mit einem Straßenverkaufswert von über 5,7 Millionen Euro waren in drei Koffern in insgesamt 76 Blöcken verpackt.