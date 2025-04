Schmuggler mit Kokain in der Unterhose erwischt

Konstanz (dpa) - Ein mutmaßlicher Drogenschmuggler ist mit Kokain in seiner Unterhose in einem Zug bei Konstanz erwischt worden. Der 40-Jährige hatte die Drogen unter anderem in einer Tennissocke in seiner Unterhose verstaut, wie das Hauptzollamt Singen mitteilte. Rund 150 Gramm Kokain in einem Wert von über 10.000 Euro hatte er dabei.