Internationales Demokratie-Projekt zum Bauernkriegs-Jubiläum

Memmingen/Ravensburg (dpa) - Elf Partner aus Bayern, Baden-Württemberg und Österreich wollen in den kommenden Monaten mit verschiedenen Projekten die Demokratie stärken. Die Angebote finden im Rahmen der Jubiläumsfeiern zum 500. Jahrestag des Bauernaufstandes statt. Im Jahr 1525 hatten Bauern während des damaligen Bauernkrieges in Memmingen ihre «Zwölf Artikel» verfasst, mit denen sie mehr Freiheit forderten. Dies gilt als eine der frühesten Demokratiebewegungen in Deutschland.