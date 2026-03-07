Iran-Krieg treibt auch in Hessen Spritpreise in die Höhe

Frankfurt (dpa/lhe) - Der Iran-Krieg und der Anstieg der Ölpreise hat auch an hessischen Tankstellen für einen Preisschub gesorgt. Das geht aus einer Auswertung des ADAC Hessen-Thüringen hervor, die die Preise der jeweils günstigsten Tankstelle zu bestimmten Zeiten morgens und abends innerhalb der Städte Frankfurt, Wiesbaden, Kassel, Gießen und Fulda berücksichtigt. Ausgewertet wurden die Daten nach Angaben des Automobilclubs anhand einer App.

Demnach lag vor Beginn des Krieges am 27. Februar der Diesel-Preis an den günstigsten Tankstellen in Fulda und Wiesbaden abends bei jeweils 1,679 Euro und damit im Vergleich der genannten Städte am niedrigsten. Am Morgen war an der günstigsten Tankstelle in Frankfurt ein Diesel-Preis von 1,829 Euro als niedrigster Preis in dem Städtevergleich registriert worden.

Diesel- und E10-Preis am 4. März teils deutlich über zwei Euro

Deutlich mehr mussten die Autofahrer am 4. März für den Sprit zahlen: Die günstigsten Tankstellen boten den Liter Diesel morgens in Gießen und Fulda für jeweils 2,109 Euro an. Am Abend war Diesel an einer Kasseler Tankstelle mit 1,849 am günstigsten. Der 4. März war bundesweit der Tag, an dem der Durchschnittspreis für Diesel laut ADAC an rund 14.000 Tankstellen über die Marke von zwei Euro kletterte.

Eine ähnliche Entwicklung wie beim Diesel zeigte sich auch bei E10: Noch am 27. Februar hatte ein Liter des Kraftstoffs morgens in Wiesbaden, Kassel, Gießen und Fulda an der jeweils günstigsten Tankstelle 1,859 Euro gekostet, am Abend lag der Preis an der günstigsten Tankstelle in Fulda bei 1,689 Euro - was jeweils dem niedrigsten Preis im Vergleich der Städte entsprach.

Weitaus tiefer mussten die Autofahrer dann am 4. März für E10 in die Tasche greifen - in Gießen und Fulda kamen sie morgens mit einem Liter-Preis von jeweils 2,029 Euro an den günstigsten Tankstellen im Städtevergleich noch am günstigsten weg. Abends war eine Tankstelle in Gießen mit einem E10-Preis von 1,839 Euro die günstigste von der App erfasste. Bundesweit hatte der Liter E10 erst am Donnerstag im Schnitt mehr als zwei Euro gekostet.

Große Preisunterschiede an Tankstellen innerhalb einer Stadt