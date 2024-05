Ire Michael Pender gewinnt Preis des Ministerpräsidenten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Ire Michael Pender hat am Sonntag beim Wiesbadener Reitturnier den Preis des hessischen Ministerpräsidenten gewonnen. Der 24-Jährige blieb im Stechen mit seinem Pferd Calais fehlerfrei und legte mit 42,83 Sekunden die schnellste Zeit vor. Zweiter wurde der Belgier Koen Vereecke mit Olily de Muze, der für seine Null-Fehler-Runde 46,84 Sekunden benötigte. Rang drei ging an den Marburger David Will mit Kansall, er kassierte vier Fehlerpunkte (42,98 Sekunden). Höhepunkt des Turniers für die Springreiter ist der Große Preis am Montag. Diese Prüfung ist mit insgesamt 105.000 Euro dotiert.