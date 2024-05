Sieg für Springreiter Michael Whitaker in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Altmeister Michael Whitaker hat am Samstag beim Wiesbadener Pfingstreitturnier das Springen gewonnen. Der 64-jährige Brite blieb mit seinem Pferd Paravatti im Lotto-Hessen Preis fehlerfrei, 67,90 Sekunden benötigten die beiden für den Parcours. Das reichte für den Sieg vor dem im belgischen Mechelen beheimateten Hessen Daniel Deußer, der mit Ellabelle de Rie an den Start gegangen war, ebenfalls ohne Abwurf blieb und 68,36 Sekunden benötigte. Auch Nicola Pohl blieb fehlerfrei. Nach 68,56 Sekunden galoppierte die Marburgerin auf Arlo de Blondel als Dritte über die Ziellinie. Höhepunkt des Turniers für die Springreiter ist der Große Preis am Montag, diese Prüfung ist mit insgesamt 105 000 Euro dotiert.