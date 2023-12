Sieg für Springreiter Philip Rüping im Champions Cup

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einem fehlerfreien Ritt im Stechen hat Springreiter Philip Rüping aus Mühlen am Samstag den Champions Cup beim internationalen Reitturnier in Frankfurt gewonnen. Mit seinem Pferd Baloutaire benötigte er exakt 39 Sekunden für den Stechparcours. Zweiter wurde der Brite Graham Gillespie mit Veneno mit einer Null-Fehler-Runde in 40,77 Sekunden. Dahinter folgte Daniel Lahmann aus Groß Denkte mit Monty Python (0/41,01). Höhepunkt des Turniers für die Springreiter ist der Große Preis am Sonntagnachmittag.