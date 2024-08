Ironman sorgt für Verkehrseinschränkungen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Ironman-Wettkampf am Sonntag in Frankfurt wird den Verkehr erheblich beeinträchtigen. Wie die Stadt mitteilte, werden zahlreiche Straßenbahnen und Busse umgeleitet, unterbrochen oder eingestellt. Fahrgäste können jedoch auf S- und U-Bahnen ausweichen. Zudem werden nach Veranstalterangaben mehrere Straßen in Frankfurt und dem Umland gesperrt.

Der Triathlon beginnt am frühen Morgen mit dem Schwimmen im Langener Waldsee, anschließend fahren die Athleten mit dem Rennrad zwei Runden bis in die Wetterau, insgesamt sind es 180 Kilometer. Zum Abschluss müssen sie am Mainufer in der Frankfurter Innenstadt noch einen Marathon laufen.