Ist jedes wilde Tier rechtlich ein Wildtier?
Wildtiere leben unabhängig vom Menschen – doch rechtlich ist der Begriff weiter gefasst. Wann ein Tier als Wildtier gilt und welche Ausnahmen es gibt.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wildtiere sind Tierarten, die in der freien Natur und grundsätzlich unabhängig vom Menschen leben. Durch evolutionäre Anpassung und artspezifisches Verhalten unterscheiden sie sich von Haustieren. Wildtiere kommen fast überall auf der Erde vor, doch die wenigsten leben heute noch in völlig unberührten Lebensräumen.
Rechtlich ist der Begriff «Wildtier» weit gefasst: Wildtiere sind herrenlos, solange sie sich in Freiheit befinden. Eine Ausnahme sind wilde Tiere in Tiergärten und Fische in Teichen oder geschlossenen Privatgewässern. Sie sind nicht herrenlos und Eigentum des Halters, werden aber weiterhin als Wildtiere betrachtet, obwohl sie nicht freilebend sind.