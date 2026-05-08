Digitales

IT-Systemhaus Bechtle mit Auftragsbestand auf Rekordniveau

Trotz Krisen bleibt Bechtle optimistisch: Öffentliche Kunden investieren kräftig, der Iran-Konflikt bremst kaum.

Management zufrieden: Bei Bechtle laufen die Geschäfte gut. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Management zufrieden: Bei Bechtle laufen die Geschäfte gut. (Archivbild)

Neckarsulm (dpa) - Der IT-Dienstleister Bechtle sieht sich trotz Gegenwinds auf Kurs. Insbesondere der Auftragsbestand auf Rekordniveau und das konstant hohe Investitionsverhalten der öffentlichen Kunden stimmten zuversichtlich, teilte das Unternehmen am Freitag in Neckarsulm mit. Die unmittelbaren Auswirkungen des Iran-Kriegs seien beherrschbar und auch mit den Folgen der Speicherchipkrise könne man «sehr gut umgehen». Für das Gesamtjahr sprach Chef Thomas Olemotz von einer positiven Gesamtsicht und bestätigte die Jahresziele.

Im ersten Quartal stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 7,6 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro und fiel damit etwas besser aus, als Analysten geschätzt hatten. Beim Vorsteuergewinn waren die Erwartungen allerdings etwas höher als die 61,6 Millionen Euro, die einem Zuwachs von 11,5 Prozent entsprachen. Unterm Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von gut 45 Millionen Euro und damit 15,9 Prozent mehr.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Speicherchip-Knappheit bremst Bechtle-Pläne für 2026
Informationstechnologie

Speicherchip-Knappheit bremst Bechtle-Pläne für 2026

Bechtle bleibt wegen knapper Speicherchips bei den Zielen für 2026 vorsichtig. Der Vorstand sieht weiter Unsicherheiten bei Preisen und Lieferungen.

20.03.2026

Nach Flaute – Bechtle überrascht mit starkem Endspurt
Informationstechnologie

Nach Flaute – Bechtle überrascht mit starkem Endspurt

Bechtle steigert im Schlussquartal das Geschäftsvolumen deutlich. Was hinter dem Aufschwung nach einer schwierigen Phase steckt.

06.02.2026

Schäumender Umsatz trotz Krisen – aber Export bremst
Kosmetikbranche

Schäumender Umsatz trotz Krisen – aber Export bremst

Trotz Konjunkturflaute und Krisen wächst der Umsatz mit Shampoo, Deos und Co. in Deutschland kräftig. Doch der Export schwächelt. Und Hersteller sehen auch hierzulande Probleme.

01.09.2025

Bechtle vorsichtig für 2025 - Belebung aber denkbar
Informationstechnologie

Bechtle vorsichtig für 2025 - Belebung aber denkbar

Die Konjunktur setzt dem IT-Dienstleister Bechtle zu. Mittelstand und öffentliche Hand halten sich zurück. Wie sind die Aussichten?

14.03.2025

Süßwaren

Kunden naschen trotz Krisen gern

Verbraucherinnen und Verbraucher tätigten zuletzt Rekordausgaben für Süßwaren und Snacks. Aber liegt das an den stark gestiegenen Preisen oder kamen Süßigkeiten im vergangenen Jahr besonders gut an?

23.01.2024