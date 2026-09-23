Jäger verletzt sich beim Reparieren seines Gewehrs schwer
Ein Jäger will seine Waffe reparieren. Plötzlich geht ein Schuss los – und trifft den Mann in den Bauch.
Kernen (dpa/lsw) - Ein Jäger hat beim Reparieren seines Gewehrs in Kernen (Rems-Murr-Kreis) versehentlich einen Schuss ausgelöst und sich dabei schwer verletzt. Der 57-Jährige gab den Schuss am Dienstag beim Einspannen der Waffe aus Unachtsamkeit ab, wie die Polizei mitteilte.
Den Angaben nach hatte er das Jagdgewehr nicht ordnungsgemäß entladen. Der Mann erlitt eine schwere Bauchverletzung und wurde noch in der Nacht im Krankenhaus notoperiert. Er schwebt nicht in Lebensgefahr.