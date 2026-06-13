Frau leicht verletzt

Streit mit Ex-Partnerin – Jäger feuert Schuss in Wohnung

Plötzlich knallt es bei einem Streit: Ein Jäger und Sportschütze feuert in einer Wohnung auf einen Gegenstand – und wählt dann selbst den Notruf. Kurz darauf wird auch die Waffenbehörde alarmiert.

Der 44-jährige Mann war sowohl Jäger als auch Sportschütze. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Der 44-jährige Mann war sowohl Jäger als auch Sportschütze. (Symbolbild)

Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Während eines Streits mit seiner Ex-Partnerin hat ein Jäger in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) mit einer Pistole gezielt auf einen Einrichtungsgegenstand in einer Wohnung geschossen. Der 44-Jährige – der auch Sportschütze ist – habe anschließend von sich aus den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit. Seine 46 Jahre alte Ex-Partnerin sei durch den lauten Schuss leicht verletzt worden, habe jedoch nicht ärztlich versorgt werden müssen. Den Angaben zufolge wohnen beide räumlich getrennt im selben Einfamilienhaus.

Zuvor soll es zu Streitigkeiten zwischen den beiden gekommen sein. Dabei soll der Mann einen gezielten Schuss abgegeben haben, wie es hieß. Worauf er genau schoss und wem der Gegenstand gehört, wurde nicht mitgeteilt. Die Polizei konnte den Schützen am Freitag widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Im Anschluss beschlagnahmte die Waffenbehörde mehrere erlaubnispflichtige Waffen aus dem Haushalt des Mannes. Ob der 44-Jährige diese legal besitzen durfte, soll nun geprüft werden. Er muss mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

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