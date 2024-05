Jahn-Coach Enochs: «Sind richtige Mannschaft» für Relegation

Regensburg (dpa) - Der SSV Jahn Regensburg blickt der Relegation gegen den Zweitliga-Drittletzten SV Wehen Wiesbaden trotz der jüngsten Negativserie in der 3. Fußball-Liga mit viel Zuversicht und auch Vorfreude entgegen. Man könne diese zwei Aufstiegsspiele «nicht vergleichen mit einem Spiel in der Saison», sagte Trainer Joe Enochs vor dem Hinspiel am Freitag (20.30 Uhr/SAT.1 und Sky) im Regensburger Jahnstadion. «Das sind immer sehr enge Spiele. Ich glaube, dass wir genau die richtige Mannschaft dafür sind», äußerte Enochs.