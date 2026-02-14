Valentinstag

Jana Ina und Giovanni Zarrella: Verliebt wie Teenager

Ihr Ja-Wort haben sich Jana Ina und ihr Giovanni vor mehr als 20 Jahren gegeben. Verdammt lang her, könnte man meinen. Doch gealtert sei ihre Liebe keineswegs, betont die Sängerin am Valentinstag.

Jana Ina und ihr Giovanni treten betont fröhlich und glücklich in der Öffentlichkeit auf, hier bei der Ernennung zu Unicef-Paten im Juli 2025 in Köln. (Archivbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Jana Ina und ihr Giovanni treten betont fröhlich und glücklich in der Öffentlichkeit auf, hier bei der Ernennung zu Unicef-Paten im Juli 2025 in Köln. (Archivbild)

Köln (dpa) - Dank Schmetterlingen im Bauch fühlt sich Moderatorin und Sängerin Jana Ina Zarrella («Make My Day») auch mit Ende 40 stark verjüngt. Am Valentinstag postete die 49-Jährige auf Instagram eine Liebesbotschaft an ihren Mann, den Moderator und früheren Sänger der Band Bro'Sis, Giovanni Zarrella (47). Unter dem Hashtag «loveofmylife» schrieb sie, dass die beiden auch gut zwei Jahrzehnte nach ihrer Hochzeit sich noch immer «wie zwei verliebte Teenager» fühlten. 

Die beiden haben 2005 geheiratet. Man sei durch alles gegangen und habe nie aufgegeben, hieß es in dem Instagram-Post von Jana Ina. «Auf ewigen Valentinstag an deiner Seite.» «Für immer», antwortete Giovanni und garnierte seinen Kommentar mit einem Herzchen. Die beiden haben zwei Kinder.

Die Brasilianerin und frühere Schönheitskönigin zog Ende der 90er Jahre nach Deutschland. Sie wurde in Fernsehshows und Filmen bekannt, darunter «Samba in Mettmann» an der Seite von Hape Kerkeling (2004). Ihre Beziehung mit Giovanni wurde in Reality-Shows dargestellt, etwa «Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger» (2008) - darin ging es um die Geburt ihres Sohnes. 

Netflix-Show soll Einblicke in Familienleben geben

Beim Streamingdienst Netflix soll bald eine neue Reality-Show mit den beiden zu sehen sein. Das US-Unternehmen sieht die beiden als «eines der beliebtesten Promi-Paare Deutschlands», die neue Doku-Reihe soll neben Arbeit und Alltag auch ihr von Liebe getragenes Familienleben zeigen, wie die beiden unlängst berichteten. Eltern und Geschwister des Paares werden in der Doku ebenfalls zu sehen sein. Das Reality-Projekt erinnert an den Netflix-Hit «Kaulitz & Kaulitz», in dem die Zwillinge und Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz Einblick in ihr Privatleben gewähren. 

Giovanni Zarrella, dessen Eltern aus Italien kommen, wurde in Hechingen (Baden-Württemberg) geboren. Nach dem Aus der Band Bro'Sis begann seine Solo-Karriere. Seit 2021 moderiert er «Die Giovanni Zarrella Show» im ZDF. Jana Ina kam in Brasilien zur Welt, machte Karriere als Model, Moderatorin und Sängerin.

