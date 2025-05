Japan-Festival in Frankfurt geht in die 25. Runde

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit rund 100 Filmen und einem umfangreichen Kulturprogramm startet am 27. Mai in Frankfurt am Main das 25. Nippon Connection Filmfestival – die weltweit größte Plattform für japanisches Kino. Sechs Tage lang zeigt das Festival an zehn Spielstätten aktuelle Kurz- und Langfilme, darunter drei Weltpremieren. Auch das Rahmenprogramm hat sich über die Jahre etabliert: Es werden Konzerte, Workshops, Vorträge und ein japanischer Markt mit Essen und Kunsthandwerk angeboten.