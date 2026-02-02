Jean-Paul Boëtius verlässt Darmstadt 98
Nach zwei überstandenen Krebskrankheiten hatte sich Jean-Paul Boëtius dem SV Darmstadt 98 angeschlossen. Nun ist dieses Kapitel beendet.
Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 hat den Vertrag mit Fußballprofi Jean-Paul Boëtius aufgelöst. Dies sei in beiderseitigem Einvernehmen geschehen, teilte der Zweitligist mit. Der 31 Jahre alte Flügelspieler war nach zwei überstandenen Krebserkrankungen im Januar 2025 zu den Lilien gekommen und bestritt für sie 17 Pflichtspiele.
Boëtius spielte zuvor unter anderem für Hertha BSC und Mainz 05. «Trotz seiner sportlich nicht immer einfachen Situation bei uns hat sich Djanga vorbildlich verhalten, und wir hoffen sehr, dass er einen Verein findet, bei dem er regelmäßig Spielzeit erhält», sagte Darmstadts Sportchef Paul Fernie.