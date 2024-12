Jeder dritte Bürger mit ausländischen Wurzeln wahlberechtigt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der am 23. Februar vorgesehenen Bundestagswahl dürfte rund ein Drittel der hessischen Bevölkerung mit ausländischen Wurzeln wahlberechtigt sein. Laut dem jüngsten ausgewerteten Mikrozensus hat es 2023 insgesamt etwa 1,7 Millionen Männer und Frauen ab 18 Jahren mit einer Einwanderungsgeschichte im Bundesland gegeben. Das teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden anlässlich des Tages der Migrantinnen und Migranten an diesem Mittwoch (18.12.) mit.