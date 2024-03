Jimi Blue Ochsenknecht glaubt an Karma

Köln/Kassel (dpa) - Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht («Die Wilden Kerle») glaubt an höhere Mächte. «Ich glaube an Schicksal, ich glaube an Karma», sagte der 32-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich glaube daran, dass man etwas Gutes zurückbekommt, wenn man etwas Gutes tut.» Er wisse zwar nicht, ob man diesen Zustand «religiös» nennen sollte. «Aber ich glaube auf jeden Fall an etwas», sagte Ochsenknecht. Auch daran, dass es «etwas Höheres» gebe, das uns beobachte.

Der Schauspieler hat momentan verstärkt mit christlichen Themen zu tun, da er eine Rolle in der RTL-Bibel-Inszenierung «Die Passion» übernommen hat. In dem Musical spielt er den Jünger Judas, der Jesus an die Machthaber verrät. RTL zeigt das Live-Event, in dem die Leidensgeschichte Jesu aus der Bibel in einer modernen Variante mit bekannten Popsongs präsentiert wird, am Mittwoch (27. März, 20.15 Uhr).