Jimi Blue Ochsenknecht ist von Kassel «angenehm überrascht»

Jimi Blue Ochsenknecht, Sprössling des Ochsenknecht-Clans um Vater Uwe (68) und Mutter Natascha (59), wurde mit einer Rolle in der RTL-Bibel-Inszenierung «Die Passion» betraut. Er spielt in dem Musical, das am Mittwoch (27. März) zu sehen sein wird, Judas, der Jesus an die Machthaber verrät. Das Live-Event mit vielen Popsongs wird in diesem Jahr in Kassel zu sehen sein. Vor zwei Jahren hatte es in Essen Deutschlandpremiere gefeiert.