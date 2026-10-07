Leute

Jörg Dahlmann nach Krebs-OPs: «Bin auf dem Weg nach vorne»

Im Sommer machte Sportkommentator und Ex-Dschungelcamp-Kandidat Jörg Dahlmann seine vierte Krebsdiagnose öffentlich. Nun sprach er in einem Interview über seine Zeit im Krankenhaus.

Jörg Dahlmann wollte im Sommer von der Türkei aus die Fußball-WM begleiten, doch es kam anders. (Archivbild) Foto: Georg Wendt/dpa
Jörg Dahlmann wollte im Sommer von der Türkei aus die Fußball-WM begleiten, doch es kam anders. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa) - Sportkommentator Jörg Dahlmann hat nach seiner vierten Krebsdiagnose in einem Interview Einblicke in seinen Sommer im Krankenhaus gegeben. «Ich bin wirklich auf dem Weg jetzt nach vorne», sagte der 67-Jährige rtl.de. Dem Bericht zufolge habe der Moderator seit mehreren Tagen kein Fieber mehr und erhole sich auf Mallorca. «Nach all den Monaten des Leidens genieße ich das umso mehr gerade», wurde Dahlmann zitiert.

Dahlmann hatte im Sommer seine vierte Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Wie er rtl.de damals sagte, sei ein Tumor in der Leber festgestellt worden. Er wollte die Fußball-WM von der Türkei aus moderieren, doch daraus wurde nichts. Er habe einen Genfehler, ihm fehle ein «Reparatur-Gen» gegen Krebs, sagte Dahlmann weiter. Sein Vater, Großvater und Onkel seien im Alter von 44, 40 und 36 Jahren an Darm- oder Magenkrebs erkrankt und daran gestorben.

Dahlmann: «Ich gehe bewusst in die Öffentlichkeit»

Im Sommer sagte Dahlmann der Deutschen Presse-Agentur, dass es Glück im Unglück sei, «weil der Krebs im Frühstadium festgestellt worden ist». «Ich gehe bewusst in die Öffentlichkeit damit, weil ich Menschen zur Vorsorge bewegen will.» Gerade Männer seien da oft zurückhaltend, ergänzte der Sportkommentator. Bei schweren Krankheiten gehe es darum, immer weiterzukämpfen: «Fight, fight, fight!»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Thomas Gottschalk erleichtert nach neuer Krebs-Untersuchung
Leute

Thomas Gottschalk erleichtert nach neuer Krebs-Untersuchung

Nach einer Krebs-Diagnose zog sich der legendäre Showmaster aus der Öffentlichkeit zurück. Nun machen ihm die Ärzte wieder Hoffnung.

15.09.2026

Sportkommentator Dahlmann sagt WM-Moderation wegen Krebs ab
Krebs

Sportkommentator Dahlmann sagt WM-Moderation wegen Krebs ab

Jörg Dahlmann wollte mit Béla Réthy die Fußball-WM von der Türkei aus moderieren. Doch nun zwingt ein Tumor den Wiesbadener zu einer OP. Dahlmann geht damit bewusst an die Öffentlichkeit - warum?

16.06.2026

Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern
Fernsehen

Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern

Thomas Gottschalk hat eine Entscheidung gefällt: Nach Diskussionen um seine jüngsten Auftritte machte er seine Krebs-Erkrankung öffentlich. Am Samstag will er sich von der Show-Bühne verabschieden.

01.12.2025

Sportkommentator Dahlmann verlässt RTL-Dschungel
Fernsehen

Sportkommentator Dahlmann verlässt RTL-Dschungel

Jörg Dahlmann eckte im Dschungelcamp mit seinen Sprüchen immer wieder an, versprühte aber auch viel Herzlichkeit. Nun ist für ihn Schluss.

06.02.2025

Nach Kates Krebsdiagnose

Prinz William ist wieder in der Öffentlichkeit

Nach der Bekanntgabe von Kates Krebsdiagnose zeigt sich Prinz William zum ersten Mal wieder öffentlich - und gibt seine Kochkünste zum Besten.

18.04.2024