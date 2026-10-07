Jörg Dahlmann nach Krebs-OPs: «Bin auf dem Weg nach vorne»

Wiesbaden (dpa) - Sportkommentator Jörg Dahlmann hat nach seiner vierten Krebsdiagnose in einem Interview Einblicke in seinen Sommer im Krankenhaus gegeben. «Ich bin wirklich auf dem Weg jetzt nach vorne», sagte der 67-Jährige rtl.de. Dem Bericht zufolge habe der Moderator seit mehreren Tagen kein Fieber mehr und erhole sich auf Mallorca. «Nach all den Monaten des Leidens genieße ich das umso mehr gerade», wurde Dahlmann zitiert.

Dahlmann hatte im Sommer seine vierte Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Wie er rtl.de damals sagte, sei ein Tumor in der Leber festgestellt worden. Er wollte die Fußball-WM von der Türkei aus moderieren, doch daraus wurde nichts. Er habe einen Genfehler, ihm fehle ein «Reparatur-Gen» gegen Krebs, sagte Dahlmann weiter. Sein Vater, Großvater und Onkel seien im Alter von 44, 40 und 36 Jahren an Darm- oder Magenkrebs erkrankt und daran gestorben.

Dahlmann: «Ich gehe bewusst in die Öffentlichkeit»

Im Sommer sagte Dahlmann der Deutschen Presse-Agentur, dass es Glück im Unglück sei, «weil der Krebs im Frühstadium festgestellt worden ist». «Ich gehe bewusst in die Öffentlichkeit damit, weil ich Menschen zur Vorsorge bewegen will.» Gerade Männer seien da oft zurückhaltend, ergänzte der Sportkommentator. Bei schweren Krankheiten gehe es darum, immer weiterzukämpfen: «Fight, fight, fight!»