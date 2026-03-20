Limitierte Werke und Unikate

Johnny Depp zeigt erstmals Kunst in Deutschland

In Emmendingen sind erstmals in Deutschland Kunstwerke von Johnny Depp zu sehen. Wie die Galerie den Weltstar gewann und was die Besucher erwartet.

Dreizehn limitierte Werke und mehrere Unikate gibt es zu sehen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Dreizehn limitierte Werke und mehrere Unikate gibt es zu sehen.

Emmendingen (dpa) - Nicht Berlin, nicht München, nicht Frankfurt - sondern eine kleine Stadt im Breisgau wird Standort für eine Kunst-Premiere in Deutschland. In Emmendingen werden zum ersten Mal hierzulande Kunstwerke von Filmstar Johnny Depp ausgestellt. Den Zuschlag erhielten die Queens Kunstgalerien. Am Samstag öffnen die Türen der Ausstellung.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Weg dorthin war nicht einfach, erzählte der Geschäftsführer der Galerie, Ted Bauer: «Es ist nicht so, dass man da einfach mal bei einer Telefonnummer anruft und fragt, ob man die Ausstellung machen kann.» Er habe vier Jahre daran gearbeitet, das Projekt auf die Beine zu stellen. Durch gute internationale Vernetzung sei der Kontakt mit Depps Management zustande gekommen und man habe sich schließlich gegen mehrere Bewerber durchsetzen können, so Bauer. «Ich werde immer wieder gefragt, warum Emmendingen? Aber ich denke mir dann, warum nicht?»

Andrang wie nie zuvor

Noch nie habe es einen solchen Ansturm auf eine Ausstellung gegeben, führt Bauer weiter aus. Dreizehn limitierte Werke und einige Unikate gehören dazu. Zu sehen sind unter anderem Selbstbildnisse und Porträts von Weggefährten Depps wie Liz Taylor, Al Pacino und Keith Richards. Weil bereits einige Tage vor Eröffnung Werke ausverkauft waren, wurden Bauer zufolge weitere Stücke zur Galerie nachgesendet. Depp selbst werde bei der Ausstellung nicht vor Ort sein. 

Die Ausstellung läuft bis zum 12. April - weitere an anderen Standorten sollen folgen. Man habe mit Depp einen langfristigen Vertrag geschlossen und Bauers Firma vertrete ihn nun im deutschsprachigen Raum. Emmendingen reiht sich damit in eine illustre Liste ein: Depp ging erstmals 2022 mit seiner Kunst an die Öffentlichkeit, seitdem folgten Ausstellungen unter anderem in New York City, London und Tokio.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Neue Ausstellung in Weinheimer Volksbank-Galerie
Farbenspektakel

Neue Ausstellung in Weinheimer Volksbank-Galerie

Jochen Schambecks Werke werden dieses Jahr in New York, Singapur und Paris gezeigt - und seit neuestem auch in Weinheim. Wann die Ausstellung besucht werden kann.

08.05.2025

Malerei

Sharon Stone will Kunst in Berlin ausstellen

Sylvester Stallone oder Johnny Depp - es gibt einige Hollywoodstars, die auch als Maler Erfolg haben. Einige Ausstellungen hat auch schon Sharon Stone hinter sich.

26.01.2024

Historienfilm

Die Rückkehr von Johnny Depp mit «Jeanne du Barry»

Mit dem Film «Jeanne du Barry» kehrt Johnny Depp nach dem Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau auf die Kinoleinwand zurück. Wie schlägt sich der einstige Hollywood-Star in seinem schauspielerischen Comeback?

21.08.2023

Konstanz

Kunstwerke während Ausstellung gestohlen

12.06.2023

Kino

Johnny Depp in Cannes: «Brauche kein Hollywood»

Es ist sein erster Film nach dem schlagzeilenträchtigen Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard. In Cannes feiert Johnny Depp mit «Jeanne du Barry» Premiere. Zuvor hatte sich auch Protest geregt.

17.05.2023