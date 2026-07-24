Drogen im Straßenverkehr

Joint am Steuer – Polizei schnappt flüchtenden Autofahrer

Während der Fahrt zieht ein Autofahrer an einem Joint, dabei wird er von der Polizei beobachtet. Seine Flucht dauert nur kurz.

Der Autofahrer ignorierte laut Polizei die Anhaltesignale. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Der Autofahrer ignorierte laut Polizei die Anhaltesignale. (Symbolbild)

Darmstadt/Groß-Gerau (dpa/lhe) - Ein kiffender Autofahrer ist in Groß-Gerau vor der Polizei geflohen. Dabei sei der 28-Jährige gegen eine Mauer gefahren und habe versucht, weiter zu Fuß zu flüchten, teilte das Polizeipräsidium in Darmstadt mit. Die Beamten hätten ihn jedoch rasch eingeholt und festgenommen.

Zuvor hatten sie den Angaben zufolge an dem Donnerstagnachmittag gesehen, wie der Mann während der Fahrt an einem Joint zog. Ihre Anhaltesignale missachtete der 28-Jährige laut Polizei und gab Gas, bei seiner Flucht fuhr er auch über eine rot zeigende Ampel.

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