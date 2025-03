Ladenburg: Polizei schnappt 13 Fahrer unter Drogeneinfluss 

Ladenburg. Bei Kontrollen in Ladenburg hat die Polizei insgesamt 13 Fahrer unter Drogeneinfluss festgestellt. Ein Fahrer habe erfolglos versucht, vor der Kontrolle zu flüchten, hieß es in einer Mitteilung. Insgesamt kontrollierten die Beamten 68 Fahrzeuge und 73 Personen. Gegen zwei Verdächtige wurden Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet.



Die Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr wurden in Höhe der Ausfahrt Altwasser an der L597 zwischen 9 und 16 Uhr durchgeführt. Insgesamt waren 51 Beamte im Einsatz.



Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer habe zudem versucht, vor der Kontrolle zu flüchten - nach kurzer Verfolgung stoppte ihn jedoch eine Polizeistreife. Er habe außerdem versucht, sich des mitgeführten Rauschgifts zu entledigen und einen Urintest zu manipulieren. Ihn erwarten Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie Drogenbesitzes. Sein Führerschein wurde einbehalten und sein Fahrzeug zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt, hieß es weiter.