Lampertheim: Polizei stoppt unter Drogen stehenden Fahrer - Festnahme

Lampertheim. Am Donnerstagabend stoppte die Polizei Drogenfahrt eines 31-Jährigen. Die Polizei meldet, der Fahrer war auf der Wilhelmstraße in Viernheim-Lampertheim unterwegs. Die Beamten bemerkten bei der Kontrolle, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss am Verkehr teilnahm. Sie führten einen Drogentest bei dem Mann durch, der anzeigte, dass er Kokain und Cannabis zu sich genommen hat. Er wurde vorläufig festgenommen und der Mann musste sich einem Bluttest unterziehen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. (tak)