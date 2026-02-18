Politischer Aschermittwoch

Joschka Fischer: Erbe Kretschmanns gehört uns Grünen

Mit dem Satz, dass das Erbe von Winfried Kretschmann bei ihm in guten Händen sei, gelang CDU-Chef Manuel Hagel eine prägnante Aussage. Grünen-Urgestein Joschka Fischer hält dagegen.

Grünen-Urgestein Joschka Fischer hält Cem Özdemir für den besten Kandidat bei der Landtagswahl am 8. März. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Biberach (dpa/lsw) - Grünen-Urgestein Joschka Fischer hat CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel Erbschleicherei vorgeworfen. Er habe gelesen, dass Hagel meine, das Erbe Kretschmanns sei bei ihm in guten Händen, sagte Fischer beim politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach. «So was nennt man Erbschleicherei.» 

Das werde man nicht zulassen. «Das Erbe Kretschmanns gehört den Baden-Württembergern, aber es gehört auch uns Grünen», sagte der ehemalige Bundesaußenminister. Wenn Hagel schon ein Erbe haben wolle, dann solle er sich an Stefan Mappus halten. «Aber Hände weg von Kretschmann!» Der CDU-Politiker Stefan Mappus war von Februar 2010 bis zu seiner Abwahl im März 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Sein Nachfolger wurde Winfried Kretschmann.

Hagel hatte bei einer Rede im Vorfeld seiner Wahl zum CDU-Landeschef gesagt: «Das politische Erbe von Winfried Kretschmann wird bei uns in guten Händen sein.» Er will bei der Landtagswahl am 8. März Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) werden, der bei der Wahl nicht mehr antritt. Für die Grünen geht Cem Özdemir ins Rennen. 

Özdemir sei der beste Kandidat, den er sich vorstellen könne, lobte Fischer. In Zeiten vieler Krisen, brauche es Kandidaten mit Erfahrung und politischer Kenntnis. «Deswegen setzen wir auf Cem Özdemir.»

