Politischer Aschermittwoch

Wahlkampf im Fernduell - Parteien treffen sich am Stammtisch

Bier, Brezeln und verbale Ohrfeigen für die Konkurrenz: Beim politischen Aschermittwoch geht es meist deftig zu. Welche Botschaften setzen die Kandidaten kurz vor der Wahl?

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir dürfte beim politischen Aschermittwoch in Biberach gegen die CDU austeilen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nur wenige Wochen vor der Landtagswahl im Südwesten können die Wahlkämpfer beim traditionellen politischen Stammtisch am Aschermittwoch noch einmal kräftig gegen die Konkurrenz austeilen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen in diesem Jahr Grüne und CDU, deren Spitzenkandidaten als einzige reale Chancen auf den Job des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg haben. Derzeit führt die CDU in den Umfragen für die Wahl am 8. März, die Grünen holten zuletzt aber einige Punkte auf. 

Bei den Grünen, die sich traditionell in Biberach treffen, werden neben Spitzenkandidat Cem Özdemir und Ministerpräsident Winfried Kretschmann auch Partei-Urgestein Joschka Fischer sowie die ehemalige Bundesvorsitzende Ricarda Lang erwartet (11.00 Uhr). 

Polit-Urgesteine Joschka Fischer und Gregor Gysi kommen

Die CDU lädt zum nach eigenen Angaben größten politischen Stammtisch des Landes nach Fellbach in den Rems-Murr-Kreis ein (10.30 Uhr). Auf der Bühne sollen CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Manuel Hagel sowie Hessens Ministerpräsident Boris Rhein der Menge im Fernduell mit den Grünen einheizen. 

Auch die anderen Parteien treffen sich mitten im Wahlkampf zum verbalen Rundumschlag. Die SPD mit Spitzenkandidat Andreas Stoch versammelt sich (ab 11.00 Uhr) in Ludwigsburg und erwartet als Gastredner Tim Klüssendorf, Generalsekretär der Bundespartei. Die FDP trifft sich (ab 12.00 Uhr) in Karlsruhe. Sprechen soll unter anderem Spitzenkandidat und Landeschef Hans-Ulrich Rülke. 

Die AfD hält in Sindelfingen (15.00 Uhr) ihren politischen Aschermittwoch ab. Neben Spitzenkandidat Markus Frohnmaier wird auch Co-Landeschef Emil Sänze erwartet. 

Und die Linke hat Gregor Gysi als Gastredner nach Pforzheim eingeladen (19.00 Uhr), außerdem trifft sich die Partei schon am Vormittag (11.00 Uhr) in Stuttgart. Dort soll Parteichef Jan van Aken sprechen.

