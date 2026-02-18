Politischer Aschermittwoch: Schlagabtausch vor dem Wahltag

Fellbach/Biberach (dpa/lsw) - Keine 20 Tage vor der Landtagswahl haben vor allem die Parteien der Spitzenkandidaten von Schwarz und Grün den politischen Aschermittwoch für Attacken gegen den direkten Gegner genutzt. Sie vertrauten dabei auf Schützenhilfe von außerhalb – und auf die traditionelle Bierzelt-Stimmung.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Während Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) die Grünen und deren Spitzenkandidaten Cem Özdemir scharf kritisierte, warf Grünen-Urgestein Joschka Fischer der CDU und ihrem Spitzenkandidaten Manuel Hagel Erbschleicherei vor.

Ex-Außenminister Fischer: Erbe Kretschmanns gehört uns Grünen

Hagel hatte bei einer Rede im Vorfeld seiner Wahl zum CDU-Landeschef gesagt: «Das politische Erbe von Winfried Kretschmann wird bei uns in guten Händen sein.» Das aber stößt dem ehemaligen Außenminister sauer auf: «So was nennt man Erbschleicherei», sagte er beim politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach. «Das Erbe Kretschmanns gehört den Baden-Württembergern, aber es gehört auch uns Grünen.»

Foto: Silas Stein/dpa Ex-Bundesaußenminister Fischer war der CDU und ihrem Spitzenkandidaten «Erbschleicherei» vor.

Özdemir sei der beste Kandidat, den er sich vorstellen könne, lobte Fischer. In Zeiten vieler Krisen brauche es Kandidaten mit Erfahrung und politischer Kenntnis. «Deswegen setzen wir auf Cem Özdemir.»

Rundumschlag von Hessens Regierungschef

Dagegen holte Rhein in Fellbach zum Rundumschlag gegen die Grünen und auch gegen Özdemir aus: «Die Leute haben die Nase voll von grünen Bevormundungen, von grünen Verboten und besonders von der grünen Besserwisserei», sagte Rhein. Bei der Landtagswahl am 8. März gehe es um eine Richtungsentscheidung. Die CDU stehe für Freiheit statt für Verbote.

Foto: Silas Stein/dpa Der Spitzenkandidat der Grünen, Cem Özdemir, sollte später noch sprechen.

Rhein nahm aufs Korn, dass auf den Plakaten Özdemirs dessen Parteizugehörigkeit kaum zu erkennen sei. Dafür habe er größtes Verständnis, sagte Rhein. «Wer von uns würde denn gerne auf sein Plakat die Grünen schreiben?»

Vor allem Tradition in Süddeutschland

Kräftige Politkost wie diese hat zum Auftakt der Fastenzeit vor allem in Süddeutschland Tradition. In Baden-Württemberg sind die Grünen seit 1996 mit ihren Spitzenleuten der Bundes- und der Landespartei in Biberach vertreten. Die anderen Parteien im Südwesten zogen nach. Seit 2003 trifft sich die Südwest-CDU in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Die SPD trifft sich in Ludwigsburg bei Stuttgart. Die FDP kam ab 2001 zunächst in Bad Rappenau nahe Heilbronn zusammen, seit 2008 ist sie in Karlsruhe.