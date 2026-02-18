Aschermittwoch

Politischer Aschermittwoch: Schlagabtausch vor dem Wahltag

CDU gegen Grüne, Bierzelt-Atmosphäre gegen Stammtisch-Feeling: Wer punktet beim traditionellen Polit-Spektakel wenige Tage vor der Landtagswahl?

Hagel sprach vom zweitgrößten politischen Aschermittwoch Deutschlands – «und damit der Welt». Foto: Marijan Murat/dpa
Hagel sprach vom zweitgrößten politischen Aschermittwoch Deutschlands – «und damit der Welt».

Fellbach/Biberach (dpa/lsw) - Keine 20 Tage vor der Landtagswahl haben vor allem die Parteien der Spitzenkandidaten von Schwarz und Grün den politischen Aschermittwoch für Attacken gegen den direkten Gegner genutzt. Sie vertrauten dabei auf Schützenhilfe von außerhalb – und auf die traditionelle Bierzelt-Stimmung. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Während Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) die Grünen und deren Spitzenkandidaten Cem Özdemir scharf kritisierte, warf Grünen-Urgestein Joschka Fischer der CDU und ihrem Spitzenkandidaten Manuel Hagel Erbschleicherei vor. 

Ex-Außenminister Fischer: Erbe Kretschmanns gehört uns Grünen 

Hagel hatte bei einer Rede im Vorfeld seiner Wahl zum CDU-Landeschef gesagt: «Das politische Erbe von Winfried Kretschmann wird bei uns in guten Händen sein.» Das aber stößt dem ehemaligen Außenminister sauer auf: «So was nennt man Erbschleicherei», sagte er beim politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach. «Das Erbe Kretschmanns gehört den Baden-Württembergern, aber es gehört auch uns Grünen.»

Ex-Bundesaußenminister Fischer war der CDU und ihrem Spitzenkandidaten «Erbschleicherei» vor. Foto: Silas Stein/dpa
Ex-Bundesaußenminister Fischer war der CDU und ihrem Spitzenkandidaten «Erbschleicherei» vor.

Özdemir sei der beste Kandidat, den er sich vorstellen könne, lobte Fischer. In Zeiten vieler Krisen brauche es Kandidaten mit Erfahrung und politischer Kenntnis. «Deswegen setzen wir auf Cem Özdemir.»

Rundumschlag von Hessens Regierungschef

Dagegen holte Rhein in Fellbach zum Rundumschlag gegen die Grünen und auch gegen Özdemir aus: «Die Leute haben die Nase voll von grünen Bevormundungen, von grünen Verboten und besonders von der grünen Besserwisserei», sagte Rhein. Bei der Landtagswahl am 8. März gehe es um eine Richtungsentscheidung. Die CDU stehe für Freiheit statt für Verbote.

Der Spitzenkandidat der Grünen, Cem Özdemir, sollte später noch sprechen. Foto: Silas Stein/dpa
Der Spitzenkandidat der Grünen, Cem Özdemir, sollte später noch sprechen.

Rhein nahm aufs Korn, dass auf den Plakaten Özdemirs dessen Parteizugehörigkeit kaum zu erkennen sei. Dafür habe er größtes Verständnis, sagte Rhein. «Wer von uns würde denn gerne auf sein Plakat die Grünen schreiben?» 

Vor allem Tradition in Süddeutschland 

Kräftige Politkost wie diese hat zum Auftakt der Fastenzeit vor allem in Süddeutschland Tradition. In Baden-Württemberg sind die Grünen seit 1996 mit ihren Spitzenleuten der Bundes- und der Landespartei in Biberach vertreten. Die anderen Parteien im Südwesten zogen nach. Seit 2003 trifft sich die Südwest-CDU in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Die SPD trifft sich in Ludwigsburg bei Stuttgart. Die FDP kam ab 2001 zunächst in Bad Rappenau nahe Heilbronn zusammen, seit 2008 ist sie in Karlsruhe.

In diesem Jahr stehen allerdings Grüne und CDU im Zentrum der Aufmerksamkeit, da deren Spitzenkandidaten als einzige reale Chancen auf den Job des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg haben. Derzeit führt die CDU in den Umfragen für die Wahl am 8. März, die Grünen holten zuletzt aber Punkte auf.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Joschka Fischer: Erbe Kretschmanns gehört uns Grünen
Politischer Aschermittwoch

Joschka Fischer: Erbe Kretschmanns gehört uns Grünen

Mit dem Satz, dass das Erbe von Winfried Kretschmann bei ihm in guten Händen sei, gelang CDU-Chef Manuel Hagel eine prägnante Aussage. Grünen-Urgestein Joschka Fischer hält dagegen.

vor 2 Stunden

Hagel ist CDU-Spitzenkandidat für Landtagswahl
Baden-Württemberg

Hagel ist CDU-Spitzenkandidat für Landtagswahl

Die Christdemokraten im Südwesten krönen ihren Vorsitzenden Manuel Hagel zum Kandidaten für die Wahl 2026. Er soll die CDU wieder an die Macht führen - und die Ära Kretschmann beenden.

17.05.2025

Landtagswahl: Hagel ist Spitzenkandidat der CDU
Landesparteitag

Landtagswahl: Hagel ist Spitzenkandidat der CDU

Die Christdemokraten krönen ihren Vorsitzenden Manuel Hagel zum Kandidaten für die Wahl 2026. Er soll die CDU wieder an die Macht führen - und die Ära Kretschmann beenden.

17.05.2025

Hagel will Kretschmann in Baden-Württemberg beerben
Landtagswahl

Hagel will Kretschmann in Baden-Württemberg beerben

Manuel Hagel will der CDU im Südwesten zu altem Glanz verhelfen. Und die Zuversicht ist groß wie lange nicht mehr bei den Konservativen. Aber ein «gmähds Wiesle» ist die Sache nicht.

30.03.2025

Sicherheitsbedenken

Grüne sagen politischen Aschermittwoch in Biberach ab

Eigentlich wollen die Grünen im baden-württembergischen Biberach bei ihrem politischen Aschermittwoch pointiert debattieren. Weil aber vor der Halle eine Protestaktion eskaliert, kommt es dazu nicht.

14.02.2024