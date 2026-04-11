Jubel für Tokio Hotel - Radio Regenbogen Award 2026

Rust (dpa/lsw) - Tokio Hotel, Mark Forster und Unheilig - im badischen Rust ist der rote Teppich ausgerollt worden. Der Radio Regenbogen Award wurde zum 26. Mal verliehen.

Laut wurde es vor allem bei der Ankunft von Tokio Hotel. Für die weltberühmte Band aus Magdeburg gab es den Preis «Band International 2025». «Hoch die Tassen!», freute sich Sänger Bill Kaulitz beim Entgegennehmen des Awards auf der Bühne. Schlagzeuger Gustav Schäfer hatte es danach extrem eilig: Mit dem Privatjet flog er nach Köln, um dort bei «Let's Dance» aufzutreten - und bekam für seinen Charleston sogar satte 27 Punkte von der Jury.

Unheilig als Comeback des Jahres

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Ein weiterer Award ging an die Band Unheilig als Comeback des Jahres 2025. Ursprünglich hatte der Graf, Frontmann der Gruppe, im Jahr 2016 das letzte Konzert gegeben. Seit dem vergangenen Jahr steht er aber wieder auf der Bühne.

«Du planst natürlich ein Comeback und du weißt nie, was dann passiert», so der Graf bei der Preisverleihung. «Hätte auch quasi sein können, dass so die Leute sagen, was will er denn wieder hier. Scheinbar gibt's aber immer noch Menschen, die mehr an einen glauben als man selber.»

Sonderpreis für Marcel Reif

Maybrit Illner nahm den Award als «Medienfrau 2025» mit nach Hause. «Künstler National 2025» wurde Mark Forster, «Künstlerin International 2025» die schottische Sängerin Amy McDonald. Mit dem Sonderpreis wurde der Sportjournalist Marcel Reif ausgezeichnet - für seine bedeutende Rede im Bundestag im Jahr 2024 als Sohn einer Holocaust-Überlebenden sowie sein Engagement für Erinnerungskultur.