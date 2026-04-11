Unterhaltung

Jubel für Tokio Hotel - Radio Regenbogen Award 2026

Neue Töne, bekannte Stars: Das Unheilig-Comeback wird gefeiert, ein Musiker von Tokio Hotel hat es sehr eilig und Marcel Reif sorgt für Gänsehaut. So war der Radio Regenbogen Award 2026.

Viele Prominente kamen zur Verleihung. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Viele Prominente kamen zur Verleihung.

Rust (dpa/lsw) - Tokio Hotel, Mark Forster und Unheilig - im badischen Rust ist der rote Teppich ausgerollt worden. Der Radio Regenbogen Award wurde zum 26. Mal verliehen.

Laut wurde es vor allem bei der Ankunft von Tokio Hotel. Für die weltberühmte Band aus Magdeburg gab es den Preis «Band International 2025». «Hoch die Tassen!», freute sich Sänger Bill Kaulitz beim Entgegennehmen des Awards auf der Bühne. Schlagzeuger Gustav Schäfer hatte es danach extrem eilig: Mit dem Privatjet flog er nach Köln, um dort bei «Let's Dance» aufzutreten - und bekam für seinen Charleston sogar satte 27 Punkte von der Jury.

Unheilig als Comeback des Jahres

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ein weiterer Award ging an die Band Unheilig als Comeback des Jahres 2025. Ursprünglich hatte der Graf, Frontmann der Gruppe, im Jahr 2016 das letzte Konzert gegeben. Seit dem vergangenen Jahr steht er aber wieder auf der Bühne. 

«Du planst natürlich ein Comeback und du weißt nie, was dann passiert», so der Graf bei der Preisverleihung. «Hätte auch quasi sein können, dass so die Leute sagen, was will er denn wieder hier. Scheinbar gibt's aber immer noch Menschen, die mehr an einen glauben als man selber.»

Sonderpreis für Marcel Reif

Maybrit Illner nahm den Award als «Medienfrau 2025» mit nach Hause. «Künstler National 2025» wurde Mark Forster, «Künstlerin International 2025» die schottische Sängerin Amy McDonald. Mit dem Sonderpreis wurde der Sportjournalist Marcel Reif ausgezeichnet - für seine bedeutende Rede im Bundestag im Jahr 2024 als Sohn einer Holocaust-Überlebenden sowie sein Engagement für Erinnerungskultur.

Der private Sender Radio Regenbogen aus Baden-Württemberg verleiht die undotierten Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien an Prominente aus Film, Fernsehen, Musik und Show seit 1998.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Das sind die Gewinner der Radio-Regenbogen-Awards
Preisverleihung

Das sind die Gewinner der Radio-Regenbogen-Awards

Sowohl die Liste der Ausgezeichneten als auch jene der Laudatorinnen und Laudatoren ist ein Sammelsurium an VIPs. Auch die Moderatorin ist prominent, sie führt zum ersten Mal durch die Verleihung.

03.12.2025

Vor Unheilig-Comeback: Der Graf hadert mit ergrautem Bart
Musik

Vor Unheilig-Comeback: Der Graf hadert mit ergrautem Bart

Ein Sänger mit Gehrock und eine Band, die sich mit Gothic-Touch in den Mainstream vorsang: Unheilig war ein Phänomen. Nun kehrt der Graf zurück - auch optisch.

10.09.2025

Zum 25. Mal: Verleihung der Radio Regenbogen Awards
Ehrung im Showgeschäft

Zum 25. Mal: Verleihung der Radio Regenbogen Awards

Im badischen Rust wird der rote Teppich ausgerollt. Barbara Schöneberger, Günther Jauch und andere treffen sich bei zur Preisverleihung.

04.04.2025

Marcel Reif erhält Sportmedienpreis 2024
Sportpresseball

Marcel Reif erhält Sportmedienpreis 2024

Marcel Reif ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Sportkommentatoren. Beim Sportpresseball wird er für seine Karriere gewürdigt. Vor allem ein Spiel bleibt in Erinnerung.

09.11.2024

Auszeichnung

Viele Prominente bei Radio Regenbogen Award im Europa-Park

31.03.2023