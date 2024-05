Judith Rakers auch nach «Tagesschau»-Abschied beschäftigt

Bad Vilbel (dpa) - Auch nach ihrem Abschied von der «Tagesschau» hat Moderatorin Judith Rakers alle Hände voll zu tun. «Ich habe auch gedacht, dass ich, wenn ich aus dem Schichtdienst der «Tagesschau» raus bin, ein bisschen mehr Zeit habe, aber noch deutet es sich nicht an. Ich bin voll am Tun und von morgens bis abends am Arbeiten», sagte Rakers dem Sender Hit Radio FFH in Bad Vilbel.