Jüdische Akademie öffnet in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - In Frankfurt wird heute (ab 10.30 Uhr) die Jüdische Akademie eröffnet. Zu dem Festakt werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) erwartet.

Es handele sich um die erste überregionale, nicht-universitäre jüdische Bildungseinrichtung in Deutschland seit der Schoah, hatte der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, angekündigt. «Ziel ist unter anderem, die jüdische Stimme zu gesamtgesellschaftlichen Themen besser hörbar zu machen», so Schuster.

Akademie will sich an breites Publikum richten

Die Akademie werde sowohl innerjüdisch als auch außerjüdisch wirken. Sie richte sich an ein breites Publikum. So habe auch der interreligiöse Dialog - sowohl christlich-jüdisch als auch muslimisch-jüdisch - eine große Bedeutung.

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Bei der feierlichen Eröffnung ist zunächst die Anbringung der Mesusa (Haussegen) durch die Gemeinderabbiner geplant. Danach folgen Reden - unter anderem von Schuster, Steinmeier und Rhein. Militärbundesrabbiner Zslot Balla wird zudem den rabbinischen Segen sprechen.

Projektkosten betragen rund 40 Millionen Euro

Jüdisches Leben in Deutschland sei vielfältig, diskursfreudig und gegenwärtig, heißt es auf der Homepage. Die Akademie mache diese Pluralität sichtbar. «Wir ergänzen die deutsche Bildungslandschaft um jüdische Perspektiven: auf Religion, Philosophie und Ethik, auf Geschichte und Erinnerung, auf Politik und Gesellschaft, auf Kunst, Film und Literatur.»