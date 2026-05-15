Jugendfeuerwehren im Südwesten so beliebt wie nie

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Jugendfeuerwehren in Baden-Württemberg sind so beliebt wie nie: 40.136 Kinder und Jugendliche haben sich im vergangenen Jahr bei den Jugendfeuerwehren im Südwesten engagiert, wie das Innenministerium mitteilt. Damit sei ein Rekordwert mit erstmals mehr als 40.000 Mitgliedern erreicht. Der Mädchenanteil steigt demnach ebenfalls seit Jahren an und liegt mittlerweile bei 23,2 Prozent. Laut Statistik haben damit fast alle Gemeindefeuerwehren im Land eine Jugendfeuerwehr. Der Anteil liege bei rund 95 Prozent.

Die meisten Feuerwehrmänner und -frauen sind ehrenamtlich tätig

«Es ist bemerkenswert, wie groß die Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement bei unserem Nachwuchs ist», sagte der damalige Innenminister Thomas Strobl (CDU) dazu vergangene Woche. «Die Nachwuchsarbeit spielt eine wichtige Rolle für die Zukunftsfähigkeit der Feuerwehren.» Strobl ist am Dienstag zum Landtagspräsidenten gewählt worden.

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