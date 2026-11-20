Frankfurt (dpa) - Vor einem halben Jahr soll ein Mann eine Jugendliche auf deren Schulweg im Hochtaunuskreis überwältigt und versucht haben, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen - beim Prozessauftakt äußerte sich der 36-Jährige nicht direkt zu der ihm vorgeworfenen Tat. Die Angaben, die sein Mandant früher gegenüber einem Psychiater gemacht habe, seien zutreffend, so sein Rechtsanwalt.

Darin hatte der Mann angegeben, er sei über die sozialen Medien auf die Jugendliche aufmerksam geworden, habe ihr rund 18 Monate lang nachgestellt und recherchiert, wo sie wohne und welche Schule sie besuche. Er habe mit ihr eine intime Beziehung führen wollen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm einen versuchten sexuellen Übergriff im besonders schweren Fall und Körperverletzung vor. Er soll die zur Tatzeit 15-Jährige bei dem Angriff am Morgen des 22. Mai 2026 in Steinbach zu Boden geworfen, ihr auf den Kopf geschlagen, sich auf sie gelegt und ihre Hose heruntergezogen haben. Anwohner bemerkten die Tat und hielten den Mann von der Jugendlichen ab. Er wurde festgenommen, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

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Autismus?

Während der Vernehmung der Jugendlichen beim Prozessauftakt im Landgericht wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Laut der im Prozess verlesenen Einschätzung eines Psychologen leidet der Mann unter anderem am Asperger-Symptom, eine Form des Autismus.

Er ist unter anderem wegen der Nachstellung einer 17-Jährigen vorbestraft. Auf diese in Baden-Württemberg lebende Jugendliche war er laut dem bei der Verhandlung verlesenen Strafbefehl ebenfalls über die sozialen Medien aufmerksam geworden. Er schrieb ihr etliche Nachrichten, darunter Beleidigungen und Liebeserklärungen. Verurteilt wurde er zu einer Geldstrafe.