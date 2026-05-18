Jugendliche in Regionalbahn angegriffen

Deißlingen/Rottweil (dpa/lsw) - In einer Regionalbahn auf der Fahrt nach Rottweil hat ein 24 Jahre alter Mann mehrere Jugendliche angegriffen. Laut Bundespolizei ergab ein Atemalkoholtest bei dem Angreifer einen Wert von 1,8 Promille. Sechs Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren wurden demnach von dem 24-Jährigen attackiert.

Jugendliche flüchten in Toilette

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Freitagabend. Die Jugendlichen hatten sich demnach in der Zugtoilette eingeschlossen und den Notruf gewählt.

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Zuvor soll der 24-Jährige randaliert und die Jugendlichen geschlagen haben. So soll er einen der Jugendlichen in den Schwitzkasten genommen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Daraufhin versuchten die anderen Teenager, den Mann wegzuschubsen.