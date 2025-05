Jugendliche nach Verfolgungsfahrt mit Auto gefasst

Reinheim (dpa/lhe) - Nach einer Verfolgungsfahrt in Südhessen hat die Polizei zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche gestellt und vorläufig festgenommen. Kurz vor Mitternacht am Freitag sei einer Streife ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit in Reinheim aufgefallen, teilte die Polizei mit. Weder auf Blaulicht noch Anhaltesignale hätten die Jugendlichen reagiert. Sie konnten erst später in Otzberg gestellt werden. Bei der Verfolgungsfahrt sei ein geparktes Fahrzeug beschädigt worden.