Kriminalität

Jugendliche schießen mit Softair-Pistole auf Frau

In Friedrichshafen schießen zwei Unbekannte auf eine Passantin. Eine Kugel trifft ihr Gesicht.

In Friedrichshafen ist eine Frau mit einer Softair-Waffe beschossen worden. (Symbolbild) Foto: David Young/dpa
In Friedrichshafen ist eine Frau mit einer Softair-Waffe beschossen worden. (Symbolbild)

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Zwei Jugendliche sollen in Friedrichshafen Passanten mit einer Softair-Pistole beschossen und verletzt haben. Polizeiangaben zufolge erlitt eine 55 Jahre alte Frau eine leichte oberflächliche Verletzung im Gesicht.

Sie war demnach am Dienstagnachmittag mit einer Begleitung auf einer Straße unterwegs, als die beiden unbekannten Jugendlichen auf Fahrrädern vorbeigefahren sein und geschossen haben sollen. Danach fuhren die Jugendlichen laut Polizei davon. Diese ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.

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