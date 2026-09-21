Zeuginnen und Zeugen gesucht

Jugendliche sollen 16-Jährigen sexuell belästigt haben

Eine Fahrt mit der U6 in Stuttgart, ein Vierersitz, zwei Jugendliche, die sich dazusetzen. Was danach passiert sein soll, beschäftigt jetzt die Polizei.

Die sexuelle Belästigung soll in der Stuttgarter Stattbahn passiert sein. (Symbolbild) Foto: Helena Dolderer/dpa
Die sexuelle Belästigung soll in der Stuttgarter Stattbahn passiert sein. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Zwei Jugendliche sollen in einer Stadtbahn in Stuttgart einen 16-Jährigen sexuell belästigt haben. Der 16-Jährige war laut Polizei am Sonntagabend in der Linie U6 unterwegs, als sich nach ersten Erkenntnissen zwei Teenager aus einer Vierergruppe im Alter von 14 bis 16 Jahren zu ihm setzten. Danach sollen sie dem Jugendlichen mehrmals durch die Haare und über den Oberschenkel gestrichen haben. Einer habe ihn aufgefordert, sein Gesäß anzufassen.

Als der 16-Jährige drohte, die Polizei zu rufen, flüchteten die vier. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Ermittler bitten Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

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