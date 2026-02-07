Brände

Jugendliche sollen Auto mit Böllern in Brand gesetzt haben

Böller explodieren, ein Auto steht in Flammen – und die Verdächtigen sind weg. Was zu dem Fall in Hemsbach bisher bekannt ist.

Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)

Hemsbach (dpa/lsw) - Eine Gruppe Jugendlicher soll auf einem Parkplatz in Hemsbach in Rhein-Neckar-Kreis mutmaßlich Böller gezündet und damit ein geparktes Auto in Brand gesteckt haben. Die genaue Ursache für das Feuer sei bislang aber unklar, teilte die Polizei mit. 

Den Angaben zufolge war das Feuer beim Eintreffen der Polizeibeamten bereits durch die Feuerwehr gelöscht worden. Erste Hinweise deuteten auf eine Gruppe Jugendlicher hin, die auf dem Parkplatz Feuerwerkskörper gezündet haben und anschließend geflüchtet sein soll. Am Auto entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

