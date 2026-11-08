Jugendliche werfen Böller auf Fahrzeuge
Bei der Polizei gehen Notrufe ein. Beamte kontrollieren drei Jugendliche und werden fündig.
Hanau (dpa/lhe) - Jugendliche sollen in Hanau Böller in Richtung von Fahrzeugen geworfen haben. Am Samstagnachmittag seien mehrere Notrufe eingegangen, teilte die Polizei mit. Beamte hätten daraufhin drei schwarz gekleidete Jugendliche mit E-Scootern überprüft. Bei ihnen sei Feuerwerk gefunden worden. Bislang stehe nicht fest, ob Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Jugendlichen seien nach der Kontrolle an ihre Erziehungsberechtigten übergeben worden.