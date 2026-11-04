Polizeieinsatz

Jugendliche werfen 200 Steine von Autobahnbrücke bei Hamburg

Rund 200 Steine fliegen von einer Brücke auf die A7 bei Hamburg. Mindestens acht Fahrzeuge werden getroffen, verletzt wird niemand. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen stellen.

Die A7 wurde wegen des Vorfalls kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die A7 wurde wegen des Vorfalls kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. (Symbolbild)

Hamburg (dpa) - Zwei Jugendliche haben rund 200 Steine von einer Autobahnbrücke der A7 bei Hamburg geworfen. Die 14- und 18-jährigen Jungen beschädigten so am späten Dienstagabend auf Höhe des Stellinger Tunnels mindestens acht Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. Zunächst hatte die «Bild» über den Vorfall berichtet. 

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Bei den Wurfgeschossen habe es sich um Schottersteine gehandelt. Die Autobahn wurde direkt nach den ersten Notrufen für kurze Zeit in beide Richtungen gesperrt. Die Jugendlichen konnten schließlich durch die Polizei gestellt werden, inzwischen seien die beiden schon wieder entlassen worden.

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